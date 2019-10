JN Hoje às 21:19 Facebook

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Cova da Piedade (0-4), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Pizzi (45+2 e 49) e Vinícius (64 e 90+2) foram os autores dos golos encarnados.

No regresso do Benfica à competição, depois de ter perdido com o Zenit, em São Petersburgo, no início do mês, foi Vinícius o primeiro a ameaçar. Raúl de Tomás cruzou do lado esquerdo, mas o avançado brasileiro não conseguiu inaugurar o marcador.

Aos 14 minutos, uma transição rápida do Benfica isolou Pizzi, que no frente a frente com Tony, não teve a eficácia necessária para fazer o primeiro do jogo.

Vinícius voltou a estar próximo do golo, mas atirou às malhas laterais.

O golo dos encarnados surgiu já nos descontos da primeira parte. Tabela de Pizzi, com Vinícius, que rematou para golo. Tony ainda chegou à bola, mas esta ganhou altura e só parou dentro da baliza do Cova da Piedade.

O segundo golo do Benfica, novamente por Pizzi:

Jogada individual de Caio Lucas, a servir Vinicius, que rematou sozinho para golo.