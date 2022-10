Golo de Ronaldo decisivo no regresso às vitórias do Manchester United

André Bucho Hoje às 20:59 Facebook

'Red devils' venceram por 2-1 no terreno do Everton em encontro da 10.ª jornada da Liga inglesa. Ronaldo marcou o segundo golo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares

Cristiano Ronaldo foi decisivo este domingo, apontando o golo da vitória do Manchester United por 2-1 diante do Everton. O internacional português começou no banco, mas entrou para o lugar de Martial, lesionado, aos 29 minutos, quando o marcador estava 1-1, com golos de Iwobi para o emblema de Liverpool e de Antony para os de Manchester.

CR7, que partilhou campo com os titulares Bruno Fernandes e Diogo Dalot, fez a cambalhota no marcador aos 44 minutos, a passe de Casemiro, e chegou aos 700 golos em clubes na carreira. Primeiro tento do português nesta temporada de Liga inglesa.

Os 'red devils' regressam assim aos triunfos depois de na jornada passada perderem 6-3 frente ao Manchester City. Ocupam agora o quinto posto, com 15 pontos. O Everton é 12.º, com 10 pontos.