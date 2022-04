Golo de Ronaldo pela primeira vez eleito o melhor do mês em Inglaterra

Tiro indefensável frente ao Tottenham superou a concorrência, onde estava, entre outros, Rúben Neves, médio do Wolverhampton.

Pode parecer estranho, mas só aos 37 anos, e na sétima temporada a jogar em Inglaterra, Cristiano Ronaldo estreou-se a vencer o prémio de golo do mês da Premier League.

O potente remate com que inaugurou o marcador no jogo com o Tottenham, da 29.ª jornada da liga inglesa, no qual completou um hat-trick, foi eleito o melhor golo do mês de março pela Premier League.

Na corrida pelo prémio estava também Rúben Neves, médio do Wolverhampton, para além de Reece James (Chelsea), Cucho Hernandez (Watford), Gabriel Martineli (Arsenal), Bruno Guimarães (Newcastle), Kai Havertz (Chelsea) e Timothy Castagne (Leicester).

O melhor jogador do mês foi Harry Kane, do Tottenham, enquanto Mikel Arteta, do Arsenal, foi eleito o treinador do mês.