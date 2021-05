Golo de Rowe dá vitória ao Arsenal no dérbi com o Chelsea

JN/Agências Ontem às 23:12 Facebook

O Arsenal saiu vitorioso do dérbi londrino frente ao Chelsea (1-0), em Stamford Bridge, na 36ª jornada da Liga inglesa, o que lhe permite ainda sonhar com o apuramento para uma competição europeia.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo médio Émile Smith Rowe, aos 16 minutos, após assistência do avançado gabonês Pierre-Emerick Aubamayng.

Com este triunfo, o Arsenal, que teve Cédric Soares como suplente não utilizado, subiu ao oitavo lugar, com 55 pontos, os mesmos do Everton (que joga em Birmingham, frente ao Aston Villa, na quinta-feira), e a um ponto do Tottenham (que recebe no domingo o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo), em sétimo lugar, mantendo assim a esperança de atingir uma competição europeia quando lhe faltam duas jornadas para cumprir na Premier League.

Por seu lado, o Chelsea segue em quarto lugar, o último a dar acesso à Liga dos Campeões Europeus, com 64 pontos, e tem o seu perseguidor mais próximo, o West Ham, a seis pontos, com 58, e o Liverpool, em sexto, com 57, mas com menos dois jogos do que os blues.

O Manchester City, já campeão, lidera com 80 pontos, seguido do Manchester United, com 70, e a completar o pódio está o Leicester, com 66.