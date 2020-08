Golo de Rúben Neves eleito o segundo melhor da Liga Europa 19/20

JN Hoje às 17:26 Facebook

A UEFA divulgou, esta quarta-feira, a lista dos dez melhores golos da edição 19/20 da Liga Europa. Numa eleição cheia de craques, destaque para os portugueses Rúben Neves (Wolverhampton, 2.º) e Manuel Fernandes (Krasnodar, 8.º) e o brasileiro Galeno (Braga, 9.º) que figuram no top-10 dos melhores golos.

Conhecido pelo "pé canhão", o míssil de Rúben Neves, frente ao Espanhol, mereceu o segundo lugar da lista. Também o português Manuel Fernandes viu um golo seu nesta lista da UEFA, com Galeno, do Braga, a merecer o penúltimo lugar dos "tentos" mais bonitos.



Ora veja:

Confira a lista completa:



1.º - Cladiu Keseru (Ludogorets) vs CSKA Moscovo

2.º - Rúben Neves (Woves) vs Espanhol

3.º - Ighalo (Man. United) vs LASK Linz

4.º - Gabriel Martinelli (Arsenal) vs Standart Liège

5.ª - Aubameyang (Arsenal) vs Olympiacos

6.º - Romelu Lukaku (Inter) vs Shakhtar

7.º - Marcus Rashford (Man. United) vs Partizan

8.º - Manuel Fernandes (Krasnodar) vs Trabzonspor

9.º - Wanderson Galeno (Sp.Braga) vs Slovan Bratislava

10.º - Wahbi Kahzri (Saint Étienne) vs Gent