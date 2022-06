Golo de Sarabia vale primeiro triunfo espanhol

André Bucho Hoje às 22:38 Facebook

Vitória pela margem mínima mantém "La Roja" a dois pontos de Portugal. Suíça continua a seco.

Depois de empates frente a Portugal e República Checa, a Espanha conseguiu, finalmente, vencer na Liga das Nações. Os comandados de Luis Enrique bateram a Suíça, que continua sem pontuar na fase de grupos, por 1-0.

O golo solitário foi apontado por Pablo Sarabia, que depois de uma época de alto nível no Sporting continua em boa forma, e chegou aos 13 minutos, após assistência de Marcos Llorente.

A Espanha controlou a partida com bola, não criando muito perigo, mas os helvéticos, que viram o benfiquista Seferovic sair do banco na segunda parte, também não mostraram serviço e acertaram apenas uma vez na baliza de Unai Simón.

Com este resultado, a Espanha sobe ao segundo lugar do grupo 3, ultrapassando a República Checa, tendo agora cinco pontos, menos dois que Portugal. A Suíça é "lanterna vermelha" do grupo, sem qualquer ponto.

Na Liga B, destaque para a vitória da Sérvia na deslocação à Suécia, com um golo do ex-Benfica Luka Jovic, enquanto a Noruega não foi além de um empate na receção à Eslovénia, que jogou metade da segunda parte com menos uma unidade. Os noruegueses continuam, ainda assim, na liderança do grupo B4, com sete pontos, mais um do que a Sérvia e mais quatro que a Suécia. A Eslovénia é última, com um ponto.

No terceiro escalão, Liga C, assistiu-se às vitórias da Geórgia na Macedónia do Norte (3-0), da Grécia na receção ao Chipre (3-0) e do Kosovo, que jogou em casa frente à Irlanda do Norte (3-2), enquanto Gibraltar e Bulgária empataram a uma bola. Na Liga D, a Estónia venceu, em Malta, 2-1, com um golo no tempo extra.