Golo de Son dá vitória a Mourinho em Burnley

O Tottenham sofreu, mas voltou a ganhar na Premier League (0-1) e reduziu para dois pontos a desvantagem para o topo da classificação.

Um golo de Son, aos 76 minutos, chegou para o Tottenham regressar às vitórias na Premier League., em jogo da sexta jornada.

Esta segunda-feira, frente ao Burnley, os "spurs" sofreram, mas encontraram a felicidade já dentro do último quarto de hora quando a dupla Kane/Son voltou a funcionar.

Com este resultado, a equipa de José Mourinho passa a ter o melhor ataque do campeonato e passa a somar 11 pontos, menos dois do que Everton e Liverpool, que dividem o topo da classificação.