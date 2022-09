Golo de Taremi dá vitória ao Irão de Carlos Queiroz

O avançado do F. C. Porto Mehdi Taremi marcou, esta sexta-feira, o golo solitário que permitiu ao Irão, novamente treinado pelo português Carlos Queiroz, bater o Uruguai, num encontro de preapração para o Campeonato do Mundo de 2022 realizado na Áustria.

O ponta de lança persa até começou a partida no banco dos suplentes - tal como o médio uruguaio do Sporting Manuel Ugarte -, mas foi lançado por Queiroz aos 69 minutos e não precisou de muito tempo para deixar a sua marca na partida.

Aos 79m, após um cruzamento de Karim Ansarifard, Taremi estava no sítio certo para rematar e, com um pouco de sorte à mistura - a bola desviou num defesa -, assinou o golo do triunfo da seleção persa.

No Mundial do Catar, o Irão está integrado no Grupo B, juntamente com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, enquanto o Uruguai será um dos rivais de Portugal no Grupo H, que conta ainda com as seleções do Gana e da Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.