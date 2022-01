Golo de Taremi nos finalistas do Prémio Puskás

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:43 Facebook

O tento do avançado iraniano frente ao Chelsea está entre os três finalistas para golo do ano.

A FIFA anunciou esta terça-feira que o golo de Mehdi Taremi está entre os três finalistas para o Prémio Puskás, que elege o melhor golo do ano. O avançado do F. C. Porto marcou um pontapé de bicicleta na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da época passada frente ao Chelsea.

Taremi concorre também contra Lamela, na altura ao serviço do Tottenham, com um remate de letra frente ao Arsenal.

O outro finalista é Patrik Schick, com o tento do meio campo ao serviço da Chéquia frente à Escócia, no Euro 2020.

O vencedor será conhecido no próximo dia 17, na cerimónia virtual em Zurique, Suíça.