Golo de Vitinha garante oitavos da Taça aos "wolves"

JN/Agências Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do português Vitinha bastou para o Wolverhampton, treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo, superar esta sexta-feira o Chorley (1-0), do sexto escalão, e garantir presença nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

No Victory Park, o mesmo local onde o Chorley tombou secundário Derby County, na ronda anterior, o jogador, de 20 anos, emprestado pelo F. C. Porto aos "wolves" estreou-se a marcar pela equipa da Premier League, num remate do meio da rua, que surpreendeu o guarda-redes Urvin, aos 12 minutos.

Numa eliminatória em que o técnico luso, além de Vitinha, apostou em João Moutinho e Fábio Silva de início, o Chorley vendeu cara a derrota, tendo conseguido criar sobressaltos, nomeadamente no segundo tempo, já com Rúben Neves e Pedro Neto em campo, ambos lançados aos 68 minutos. Nélson Semedo não saiu do banco de suplentes.

Nos "oitavos", o Wolverhampton, que para a Premier League não vence há seis jogos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o Southampton e o detentor do troféu Arsenal.