Golo de Yusupha congelou terceiro lugar ao Braga

Pódio dos guerreiros ainda poderá confirmar-se este domingo, se o Sporting perder ou empatar no dérbi de Lisboa. Ricardo Horta desperdiçou ocasião soberana (85 minutos)

O golo de Yusupha soube a balde de água fria para o Braga, que viu o avançado do Boavista empatar o jogo três minutos depois dos 90 e congelar a confirmação do terceiro lugar dos minhotos. Petit tinha dito que os axadrezados iam tentar provocar algum incómodo e conseguiu mais do que isso, provocando frustração nos "guerreiros", que terão de aguardar pelo resultado do dérbi de Alvalade. Se o Sporting perder ou empatar, o Braga garante o pódio e o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Se os leões vencerem, todas as atenções estarão concentradas no encontro da última jornada contra o Paços de Ferreira.

O jogo só começou a desatar com as mexidas do banco e as entradas de Racic e Álvaro Djaló, que trouxeram outra dinâmica e três minutos depois de entrarem em campo, a dupla construiu a vantagem num lance pela direita, que envolveu ainda André Horta, que lançou Djaló junto à linha. O cruzamento tenso apanhou Cannon pelo caminho, preocupado em evitar que a bola chegasse a Abel Ruiz, e acabando por introduzi-la na própria baliza (59). A partir dali, o jogo partiu-se mais, o Boavista foi à procura do empate e o Braga procurou jogar no erro dos axadrezados. Um cruzamento de Victor Gomez (66) e um desvio de Djaló sobressaltou a defesa da casa. Niakaté (83) adiou o empate com um corte de cabeça decisivo, quando Yusupha se preparava para empurrar a bola para o fundo das redes. Mas foi Ricardo Horta (85, que desperdiçou o segundo golo que teria arrumado com a questão. Isolado, a cinco metros de Bracali, rematou fraco e permitiu a defesa do brasileiro.