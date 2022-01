Golo de Zicky abre a porta aos "quartos"

Portugal vence Ucrânia (1-0) com tento ao cair do pano e garante pleno de vitórias e apuramento para próxima fase

Com um golo solitário de Zicky Tê, já na parte final do encontro, Portugal venceu a Ucrânia e selou o apuramento para os quartos de final do Campeonato da Europa. Apesar das dificuldades impostas pelo adversário, os lusos garantiram o pleno de vitórias no Grupo A, e já sabem que na próxima fase de prova, a eliminar, vão defrontar a Finlândia, depois de amanhã.

A equipa das quinas chegou para este decisivo jogo da poule com o apuramento bem encaminhado, mas, apesar de ter entrado na partida com uma toada mais dominadora, revelou algumas dificuldades na altura da finalização. Erick Mendonça e Panny Varela ainda tentaram desbloquear cedo a partida com remates de longe, mas logo se percebeu que a boa organização dos ucranianos seria um problema. O adversário mostrava coesão nas missões defensivas, mas também virtudes nas saídas para o contra-ataque, criando as melhores oportunidades do primeiro tempo, nomeadamente num remate ao poste e com um par tiros para boas defesas do guarda-redes nacional André Sousa.

O empate ao intervalo, fazia jus aos acontecimentos, mas o tempo de descanso acabou por fazer melhor a Portugal, que surgiu no reatamento com um jogo mais vertical, e a capitalizar o desgaste físico da Ucrânia, que com apenas quatro jogadores de campo no banco, ia perdendo fulgor. Assim, não surpreendeu, que após muita insistência, Zicky Tê viesse desbloquear a partida, com um remate astuto, a que os ucranianos não mais conseguiram reagir, embora também garantissem o apuramento para os quartos de final da competição, beneficiando da vitória com reviravolta, da Sérvia sobre os Países Baixos.