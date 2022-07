Golo do alvo portista Veron mantém Palmeiras na liderança

JN/Agências Hoje às 11:22 Facebook

O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e venceu o Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada, e segurou a liderança no campeonato brasileiro de futebol.

No encontro entre treinadores portugueses, o golo de Gabriel Veron, aos 49 minutos, fez a diferença, deixando o Palmeiras com 33 pontos, mais dois do que o campeão Atlético Mineiro, enquanto o Cuiabá desceu para 15.º, um ponto acima da linha de descida.

No Brasileirão, o Corinthians, do também português Vítor Pereira, segue em terceiro, com 29 pontos, e o Botafogo, de Luís Castro, em 11.º, com 21, depois de ambos terem perdido nesta ronda, em jogos disputados no sábado.