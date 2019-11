Ontem às 23:30 Facebook

O Santa Clara subiu, esta segunda-feira, ao oitavo lugar da Liga portuguesa, ao empatar 1-1 no reduto do Portimonense, que somou o oitavo jogo consecutivo sem ganhar, em encontro da 10.ª jornada.

O capitão Jadson, aos 20 minutos, adiantou os locais no marcador, que só ganharam na segunda ronda (2-1 em Tondela, a 19 de agosto), mas, já nos descontos, aos 90+7, um golo na própria baliza de Rodrigo restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o Santa Clara subiu um lugar, para oitavo, com 13 pontos, enquanto o Portimonense manteve-se no 16.º posto, com sete, mais dois do que o Paços de Ferreira (17.º).