JN Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O AC Milan foi vencer a casa do Parma este sábado, por 1-3, em jogo da 30.ª jornada do campeonato italiano de futebol. As duas equipas apresentaram-se de início sem qualquer jogador português nos respetivos onzes.

Bruno Alves não chegou a sair do banco do Parma, mas Diogo Dalot, aos 72 minutos, e Rafael Leão, aos 84, foram lançados pelo treinador do Milan. O marcador assinalava, na altura, 1-2.

O golo da tranquilidade da equipa forasteira surgiu aos 90+4, quando já jogava reduzida a dez elementos, devido à expulsão de Zlatan Ibrahimovic. A brilhante jogada do 1-3 foi desenhada por Diogo Dalot, que ainda assistiu para Rafael Leão faturar.

No final do encontro, o treinador do AC Milan, Stefano Pioli dirigiu elogios ao lateral formado no F. C. Porto, que está no Milan por empréstimo do Manchester United.

"Estou muito feliz pelo Dalot, porque ele já tinha percebido que eu iria optar pelo Kalulu, por questões táticas, para jogar de início, mas é um vencedor, porque mesmo assim continuou a treinar sempre a 100 por cento", referiu o treinador que saiu vitorioso da partida.

Rebic adiantou o Milan no marcador logo aos oito minutos de jogo, com Franck Kessié a ampliar aos 44. Na segunda parte, Ibrahimovic foi expulso aos 60 minutos e, aos 66, Gagliolo reduziu para o Parma. A fechar, Rafael Leão assinou o seu sexto golo na presente edição do campeonato transalpino.

PUB

Aconteça o que acontecer nos jogos deste domingo, o AC Milan vai terminar a jornada no segundo posto da Serie A. Neste momento, com um jogo a mais, soma 63 pontos, menos oito do que o líder Inter Milão e mais quatro do que a terceira classificada, Juventus.