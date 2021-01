Golo madrugador de McTominay coloca United nos 16 avos da Taça

JN/Agências Hoje às 23:08 Facebook

Um golo do escocês McTominay foi, este sábado, suficiente para o Manchester United afastar o secundário Watford e marcar presença nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

No mítico estádio de Old Trafford, o lance decisivo aconteceu logo à passagem do minuto cinco, quando o lateral esquerdo Alex Telles, ex-jogador do F. C. Porto, cobrou um pontapé de canto para o cabeceamento certeiro do médio defensivo.

O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer apostou em vários jogadores menos utilizados nos red devils, fazendo descansar alguns dos habituais titulares, entre eles o internacional português Bruno Fernandes, que não saiu do banco dos suplentes.

O Manchester United junta-se aos qualificados Arsenal, detentor do troféu, Liverpool, Wolverhampton, Everton, Fulham, Burnley, Leicester, Sheffield United, Millwal, Luton, Norwich, Nottingham Forest, Doncaster, Wycombe, Sheffield Wednesday, Swansea, Bournemouth, Plymouth e Brentford.

Também na próxima fase está o Blackpool, depois de afastar o primodivisionário West Bromwich, nos penáltis (3-2), e o modesto Chorley, do sexto escalão, que foi o responsável pela grande surpresa, até ao momento, da ronda, ao superar o Derby County, do Championship (2-0).