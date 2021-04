Golo nas compensações dá tranquilidade ao Belenenses SAD

JN Hoje às 19:28 Facebook

Os azuis derrotaram o Gil Vicente, com dois golos na segunda parte, e subiram ao nono lugar. Já os gilistas mantêm os três pontos de vantagem para a zona perigosa da classificação.

O Belenenses SAD deu, esta segunda-feira, um passo importante rumo à permanência na Liga, ao vencer na receção ao Gil Vicente (2-1), beneficiando de um golo ao 'cair do pano' de Francisco Teixeira, aos 90+1.

O Gil Vicente ainda esteve na frente do marcador, depois de um golo de Pedro Marques na fase final da primeira parte, aos 43 minutos, tendo o Belenenses SAD dado a volta ao marcador na etapa complementar, com tentos de Afonso Sousa, aos 51, e de Francisco Teixeira, aos 90+1.

Com esta vitória, o Belenenses SAD sobe ao nono lugar, com 34 pontos, ficando cada vez mais próximo de assegurar a manutenção na I Liga, enquanto os gilistas, embora ainda com alguma margem, continuam na zona perigosa, ocupando o 12.º posto, com 31, mais três do que o Boavista, que está no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off com o terceiro da Liga 2, e mais seis do que o Farense, penúltimo e primeira equipa situada na zona de despromoção.