Golo nos descontos de Linda Sembrant coloca Suécia nas meias-finais

Um golo da defesa Linda Sembrant no período de descontos do encontro dos quartos de final diante da Bélgica (1-0), colocou a Suécia nas meias-finais do Europeu feminino de futebol.

No Leigh Sports Village, tudo parecia estar encaminhado para mais 30 minutos de jogo, porém, um canto batido do lado esquerdo do ataque, terminou com um desvio certeiro da experiente jogadora das italianas da Juventus, aos 90+2 minutos.

Nas meias-finais, as campeãs do torneio em 1984, que na fase de grupos derrotaram Portugal por 5-0, vão discutir um lugar na final com a anfitriã Inglaterra.

No último duelo dos quartos de final, agendado para sábado, a França defronta os Países Baixos, seleção campeã em título. A equipa vencedora defronta, na semifinal, a Alemanha.