Golo nos Países Baixos faz disparar a cotação de Darwin Nuñez

Rui Farinha Ontem às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado uruguaio foi herói, em Amesterdão, ao marcar frente ao Ajax. Empresários concordam que é o jogador mais valioso do plantel

Autor do golo da vitória que permitiu às águias seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões, Darwin Nuñez brilha no firmamento europeu. O avançado marcou, em Amesterdão, frente ao Ajax, o 26.º golo da temporada, sendo fácil prever que os encarnados terão dificuldade em segurá-lo no final da temporada. Ouvidos pelo JN, os empresários Nuno Correia, da NC Foot, e Nuno Rolo, da RoloSports, acreditam que a cotação no mercado subiu em flecha.

"Numa época que tem sido negativa para o clube, Darwin tem sido o maior destaque da equipa do Benfica. É jovem e tem margem de progressão. Se já era apetecido por vários clubes da Europa, agora é ainda mais", afirmou Nuno Correia, acrescentando que o golo foi visto em todo o Mundo. "Foi a cereja no topo do bolo. Qual é o seu valor de mercado? Acredito que seja de 50 milhões de euros", analisou.

Por seu lado, Nuno Rolo garantiu que o cabeceamento certeiro de Darwin, no Johan Crujff Arena, "vale dinheiro". "Neste momento, é o jogador mais valioso do Benfica. A Liga dos Campeões é a maior competição de clubes do Mundo e, por isso, ficou muito melhor cotado", sublinhou.

A hipótese do sul americano abandonar a Luz, no final da temporada, é cada vez mais real: "Acredito que não será fácil mantê-lo devido à elevada produtividade".

Relativamente ao montante que as águias podem encaixar com a sua venda, Rolo hesitou: "É difícil dizer porque tem acontecido várias coisas importantes, como a pandemia e a guerra, que têm alterado os valores dos jogadores. No entanto, creio que Darwin vale 40 milhões".

Com 22 anos, o futebolista tem contrato até 2025 e a cláusula de rescisão é de 150 milhões de euros. Em 2020, foi contratado ao Almería, da segunda divisão espanhola, a troco de 24 milhões de euros.

PUB

Barcelona atento

A exibição foi seguida atentamente por elementos do Barcelona, em Amesterdão, segundo revelou o jornal desportivo "Sport". No passado recente, a SAD encarnada terá pedido 80 milhões de euros pelo passe do avançado, valor que foi rejeitado. De acordo com o periódico espanhol, o Barça não terá condições financeiras para pagar mais de 50 milhões.