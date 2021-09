Golo solitário de Malen dá a vitória ao Dortmund frente ao Sporting

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:51 Facebook

O Sporting foi esta noite derrotado por 1-0 na deslocação ao terreno do Borussia Dortmund, no encontro da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting continua sem vencer nesta edição da Liga dos Campeões. O avançado dos Países Baixos Dony Malen marcou o único golo da partida e deu a vitória aos alemães do Borussia Dortmund, que se mantêm na liderança do grupo C, juntamente com o Ajax.

A primeira parte foi jogada a um ritmo elevado, à imagem daquilo que é um jogo de Liga dos Campeões. Ambas equipas foram cometendo vários erros na troca de bola e somaram várias perdas de posse, que originaram algumas oportunidades de ataque rápido visto que estavam desorganizadas defensivamente. O Sporting foi tentando sair em contra-ataque ao procurar Paulinho, que recuava no terreno para receber a bola perto do médio defensivo adversário.

O Dortmund tentou explorar o espaço entre linhas, ou seja, entre a linha defensiva e média do Sporting, para que ficassem em posição vantajosa de servir os avançados em profundidade. Este foi um movimento que teve sucesso e resultou mesmo em golo. Aos 37 minutos, o defesa Akanji fez um grande passe e encontrou Bellingham neste espaço, que recebeu de frente para a baliza para servir Donny Malen. O avançado que chegou ao clube alemão esta época não falhou no frente a frente com Adán.

No segundo tempo o Dortmund deu mais um assusto ao Sporting e viu Reus a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Os leões tiveram um começo positivo, a terem alguma posse de bola, subirem as suas linhas e a conseguirem chegar apoiado ao último terço do campo, mas foram poucas as oportunidades criadas. A meio da segunda parte o Dortmund conseguiu assumir o controlo da posse da bola e foi criando perigo na baliza do Sporting, tendo mais um golo anulado por fora de jogo, desta vez a Dony Malen.

Com esta derrota o Sporting encontra-se no último lugar do grupo, com zero pontos somados, os mesmos do Besiktas, que enfrenta na próxima jornada da Liga dos Campeões.