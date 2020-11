Golo tardio de Kane dá vitória e liderança provisória ao Tottenham de Mourinho

JN/Agências Hoje às 15:31 Facebook

Um golo do avançado Harry Kane, aos 88 minutos, valeu este domingo ao Tottenham um triunfo por 1-0 no reduto do West Bromwich e a liderança provisória da Liga inglesa.

Em encontro da oitava jornada, Kane, que chegou ao sétimo golo na Premier League 2020/21, decidiu com um precioso desvio de cabeça, que fez um 'chapéu' ao guarda-redes Johnstone, depois de um centro bombeado de Doherty.

Num duelo muito complicado, os spurs conseguiram somar o sétimo encontro consecutivo sem perder, depois do 0-1 com o Everton a abrir, e o quatro triunfo em quatro jogos fora, após Southampton (5-2), Manchester United (6-1) e Burnley (1-0).

O Tottenham soma agora 17 pontos, em oito jogos, mais um do que o Southampton (2-0 ao Newcastle, na sexta-feira) e o campeão Liverpool, que se desloca ao reduto do Manchester City, no jogo grande da ronda. O Leicester tem 15 e recebe o Wolverhampton.

Por seu lado, o West Bromwich manteve-se com três pontos e continua sem ganhar (três empates e cinco derrotas).