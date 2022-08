Golo tardio de Marcano vale três pontos para o F.C. Porto em Vizela

André Bucho Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu na primeira deslocação do campeonato, em Vizela, pela margem mínima. Golo do espanhol aos 90 minutos garantiu três pontos antes do clássico com o Sporting

O Vizela obrigou o campeão nacional a suar muito para garantir os três pontos na segunda jornada da Liga. Sem alterações no onze, o F. C. Porto só chegou ao triunfo ao minuto 90.

O central Marcano correspondeu da melhor maneira a um cruzamento de Galeno, naquela que foi a única grande oportunidade dos azuis e brancos na partida.

O F. C. Porto parte assim para o clássico no Dragão frente ao Sporting, na próxima jornada, com seis pontos em outros tantos possíveis e lidera a tabela a par de Benfica e Boavista.

Veja o golo e o caso do jogo: