Golo tardio dita igualdade entre Gil Vicente e Famalicão

A grande penalidade convertida por Fran Navarro, perto do fim do jogo, fixou o 2-2 final no duelo entre Famalicão e Gil Vicente, da 30.ª jornada da Liga.

A ausência de vitórias de ambas as equipas prolongou-se depois desta partida, sendo que os famalicenses já não ganham há seis jogos, enquanto a equipa de Barcelos está a atravessar a pior fase da temporada, sem vencer há quatro jornadas.

Logo aos 18 minutos, Simon Banza fez 12.º golo no campeonato, colocando assim o Famalicão a vencer desde cedo. Mas a reação gilista não tardou em aparecer e Elder Santana marcou o golo do empate, dois minutos depois. Antes do intervalo Pepê dispôs de uma grande penalidade, que converteu em golo.

No reatar do encontro a equipa visitante acordou com a desvantagem e foi, aos poucos, assumindo o jogo, com algum consentimento do adversário. Após muita insistência e algumas defesas de grande nível do guardião famalicense, Luiz Junior, o Gil Vicente conquistou um penálti, aos 88 minutos, e Fran Navarro não tremeu na hora de bater.

Já no último minuto de descontos Elber Santana ainda festejou aquele que seria o golo da vitória, mas a jogada viria a ser anulada por fora de jogo.

Assim o Gil Vicente mantém o quinto lugar na Liga, com 47 pontos, e o Famalicão segue em 13.º, com 29.