Golo tardio sela segunda vitória de Renato Paiva no comando do Club León

JN/Agências Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Club León, do treinador português Renato Paiva, somou a segunda vitória no campeonato mexicano de futebol, ao vencer o América por 3-2. Golo do triunfo surgiu aos 90+14 minutos, de grande penalidade.

A formação de León garantiu a vitória depois de estar reduzida a 10 jogadores, por expulsão do médio Ivan Rodriguez, aos 87 minutos, e quando Angel Mena converteu uma grande penalidade em período avançado de descontos, aos 90+14 minutos.

Antes, o León tinha estado duas vezes em vantagem, com golos de Victor Dávila, aos 31, e Osvaldo Rodríguez, aos 65, mas o América em ambos conseguiu igualar, com um bis de Henry Martin, aos 45+5 e 79.

A segunda vitória no campeonato permite ao León subir à sexta posição, com nove pontos, a seis do líder Tigres, enquanto o América continua no 15.º lugar, com quatro pontos.