Golo tardio vale vitória ao Casa Pia frente ao Santa Clara

Clayton, aos 90+4 minutos, assinou o golo decisivo e que permite aos casapianos voltarem a ganhar depois de três jornadas sem triunfos.

O Casa Pia venceu, este domingo, o Santa Clara por 2-1, na 18.ª jornada da Liga, com o golo que permitiu o regresso aos triunfos no campeonato a surgir já em período de descontos.

No Estádio Nacional, o Casa Pia adiantou-se no marcador aos 75 minutos, com um golo apontado pelo internacional japonês Yuki Soma, mas a equipa açoriana conseguiu chegar ao empate aos 82, pelo brasileiro Gabriel Silva, de penálti. Foi o Clayton, aos 90+4, quem garantiu o triunfo da equipa da casa.

Com esta vitória, o Casa Pia, que não vencia há três jogos, está em quinto lugar, com 30 pontos, apenas a dois do Sporting, que joga na quarta-feira com o Sporting de Braga, enquanto o Santa Clara, que somou a segunda derrota consecutiva e não vence há cinco jogos, é 16.º, com 14, e pode cair para a zona de despromoção direta.