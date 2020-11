Golos é com ele: Diogo Jota continua imparável e faz um hat-trick frente ao Atalanta

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 02:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool goleou (5-0) esta terça-feira o Atalanta na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e o avançado português voltou a estar em destaque.

Foi uma verdadeira noite de sonho para Diogo Jota. O avançado português continua em alta no Liverpool e, desta vez, faturou na Liga dos Campeões. E logo a triplicar. Frente à Atalanta, a surpresa da Champions no ano passado, os reds entraram a todo o gás e aos 16 minutos já venciam, com Jota a abrir a contagem.

Pouco depois da meia hora de jogo, o jovem luso ampliou a vantagem, chegando ao hat-trick já na segunda parte, depois de Salah e Sadio Mané terem também feito o gosto ao pé.

Com este resultado, o Liverpool segue na liderança do grupo C, com três triunfos em outros tantos jogos.

Veja o golo do português: