Golos nos últimos segundos impede final 100% portuguesa

Foi com um golo a 17 segundos do final do prolongamento que o Barcelona operou uma remontada épica (5-4), para eliminar o Benfica, impedindo uma final da Liga dos Campeões 100% portuguesa. Domingo, Sporting e Barcelona disputam o jogo decisivo

Foi em Riga (Letónia) que o Benfica saiu derrotado do intenso embate com o Barcelona, após ter desperdiçado uma vantagem de três golos.

O jogo não podia ter começado melhor para os encarnados pois, logo no primeiro minuto, Tayebi inaugurou o marcador, de grande penalidade. O golo empolgou as águias que, com grandes defesas de André Sousa e bolas no poste pelo meio, aumentaram a vantagem, com golos de Rocha e Afonso Jesus.

O descanso mudou o encontro e, desta vez, foram mesmo os catalães a celebrar no primeiro minuto, através de uma infelicidade de André Sousa, que brilhou em tantos outros lances.

A partir daí o Barcelona passou a assumir o jogo, sendo que Ferrão e Dyego empataram a contenda, quando o relógio marcava 35 minutos.

O mesmo Dyego colocou os espanhóis em vantagem, a dois minutos do fim, mas Chiskala, com um grande remate, ditou a igualdade no final do tempo regulamentar, já depois de André Sousa ter defendido um livre de sete metros.

No prolongamento o jogo voltou a equilibrar, apesar do ascendente catalão, mas, a 17 segundos do final, Adolfo apareceu ao segundo poste para fazer o golo que ditou a passagem à final da Liga dos Campeões.

O jogo decisivo está agendado para domingo, às 16 horas, onde Sporting ou Barcelona irão levantar o tão desejado troféu.