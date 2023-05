Golos pela hora da morte no menu do título

Benfica e F. C. Porto estão com problemas para encontrar a baliza. Média de finalizações certeiras baixou desde o clássico.

Agora com três jornadas por disputar, a luta pelo título ficou reduzida a Benfica e F. C. Porto, após a derrota sofrida pelo Braga no Estádio da Luz, e há um denominador comum a águias e dragões nas últimas semanas: a escassez de golos.

Desde o clássico, jogado há um mês, as finalizações certeiras dos dois primeiros classificados diminuíram consideravelmente, com o Benfica a fazer apenas cinco golos nos últimos cinco jogos e o F. C. Porto a marcar sete nas mesmas jornadas. Até ao duelo entre as duas equipas, ou seja, nas 26 rondas anteriores, as águias tinham uma média de 2,5 golos por partida no campeonato (baixou para 1 golo por jogo nas últimas cinco jornadas) e os dragões de 2,1 (baixou para 1,5).