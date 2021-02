Golos tardios renderam 13 pontos ao Sporting na Liga

Rui Farinha Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa sportinguista marcou nos últimos minutos em seis jogos, entre eles os clássicos com o F. C. Porto e o Benfica.

Os leões arrancaram uma vitória a ferros frente ao Gil Vicente, com dois golos de Coates nos últimos minutos da partida. Uma vitória tremendamente festejada e um exemplo perfeito da solidez psicológica da equipa de Ruben Amorim, que, nesta época, não deita a toalha ao chão até ao derradeiro segundo. Até à 18.ª jornada da Liga, o Sporting amealhou 13 pontos com golos concretizados nos últimos 10 minutos! Registo fulgurante.

O encontro com os minhotos assinalou a sexta ocasião em que os leões pontuaram na reta final de uma partida. Fator decisivo para cavar um fosso de oito pontos para o F. C. Porto, segundo classificado, e de 11 para Braga e Benfica, no terceiro posto.