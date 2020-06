Gomes diz que "F. C. Porto vai ganhar as eleições" e elogia "cultura única" do clube

Hoje às 15:37, atualizado às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Gomes, antigo avançado do FC Porto e membro da Lista A, de Pinto da Costa, afirmou, este domingo, que "quem vai ganhar as eleições é o clube", referindo que existe nos "dragões" uma "cultura única".

O atual diretor de "scouting" dos "dragões" disse estar muito satisfeito com a afluência às urnas neste segundo e último dia de eleições no F. C. Porto.

"Espero que ganhe o F. C. Porto e parece-me que, pelo que se passou ontem (sábado) e do que já vi hoje, o F. C. Porto já ganhou. Há uma afluência massiva, cívica, o clube está acima de tudo e de todos. O nosso clube, o F. C. Porto, é um clube com uma cultura única no Mundo", afirmou.

Sobre o que ainda pode dar ao F. C. Porto, Fernando Gomes acredita que ainda pode concretizar um sonho pessoal.

"O F. C. Porto pode contar comigo como sempre, a servir o clube da maneira que sei e posso. Consegui atingir o sonho de ser futebolista do F. C. Porto. Já tenho um cargo de diretor de "scouting", uma grande realização também, vamos ver se consigo pertencer à lista da direção do F. C. Porto, que é outro sonho que posso vir a realizar. Depois vamos conversar internamente e serão ditas outras questões e outros planos", referiu.

Fernando Gomes comentou ainda as declarações de Manuel José, que acusou o antigo avançado de "falta de dignidade" por integrar a candidatura do atual presidente dos dragões.

"Eu, infelizmente, tive dois graves problemas que não desejo a ninguém e estou aqui com a ajuda de Deus e de muitos amigos e família a recuperar. Nasceu uma filha há um mês, tenho o F. C. Porto, estou feliz e temos ainda a covid-19, que preocupa toda a gente. Tenho coisas a mais com que me preocupar. Estou aqui com a cara bem levantada", afiançou o "Bibota", depois de exercer o direito ao voto no Dragão Arena.

As eleições do F. C. Porto arrancaram às 10 da manhã de sábado e decorrem no Dragão Arena, até às 19 horas deste domingo. Têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.