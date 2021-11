Gonçalo Alves critica Espanha: "Parabéns, ganharam um jogo combinado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:34 Facebook

O jogador português deu, este domingo, os parabéns à Espanha, que se sagrou campeã europeia, com algumas críticas à mistura.

O Europeu de hóquei em patins já terminou mas continua a dar que falar. Portugal não esquece o polémico jogo entre a Espanha e França, que atirou os Lusos para fora da final da competição, e foi mesmo com algumas críticas à mistura que Gonçalo Alves congratulou a "La Roja" pelo triunfo de sábado e conquista do título.

"Parabéns aos novos campeões europeus de hóquei em patins. Conseguiram estar na final com um empate com Itália, uma derrota com Portugal e ganharam um jogo combinado", escreveu o jogador no Instagram.