Gonçalo Alves emociona-se ao recordar Quintana: "Vamos honrar o legado que ele deixou"

No rescaldo do empate diante do Sporting, o jogador do F. C. Porto não conseguiu conter as lágrimas ao recordar Alfredo Quintana, prometendo "honrar o legado" que o guarda-redes de andebol deixou.

F. C. Porto e Sporting empataram (2-2), este sábado, no Dragão Arena, no Nacional de Hóquei em Patins e, após o apito final, deu-se a habitual "flash interview". Só que desta vez, não se falou do jogo. Não se falou dos lances. Não se falou do resultado. Dragões e Leões uniram-se para recordar um dos grandes e deixar uma palavra de conforto a quem viu partir Alfredo Quintana.

Gonçalo Alves, atleta do F. C. Porto, não conseguiu conter as lágrimas. Falou de "uma semana de tristeza" e deixou uma promessa: o legado deixado pelo guarda-redes de andebol será honrado.

"Foi uma semana de tristeza. Estivemos todos os dias à espera de uma boa notícia, mas não aconteceu. Hoje tentámos tudo para vencer e dedicar a vitória ao Quintana. Quero dizer ao Quintana que, esteja onde estiver, olhe por nós. E dizer que vamos honrar o nome e o legado que ele deixou neste clube, pela excelente pessoa que era e pelo grande atleta que foi. É a mensagem que quero deixar, que todos os adeptos e toda a estrutura honrem a memória desta grande pessoa", afirmou Gonçalo Alves.

Paulo Freitas, treinador do Sporting, também não esqueceu Quintana. O técnico recordou o atleta como "uma boa pessoa".

"O resultado que queríamos era a vitória, mas trocava-a pela vida de Alfredo Quintana. Queremos endereçar as nossas sinceras condolências à família e todo o universo do F. C. Porto. Foi uma coisa terrível que não devia acontecer, mas acontece às boas pessoas. Anda por aí muita gente que são lobos em pele de cordeiro, nada lhes acontece e os melhores infelizmente partem. Estamos juntos no sofrimento da família", disse.