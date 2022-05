Gonçalo Alves marca sete golos e F. C. Porto entra nas "meias" a vencer

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:15 Facebook

O F. C. Porto venceu, este sábado, o Óquei de Barcelos (8-4), no jogo que abriu as meias-finais do play-off de apuramento de campeão. Gonçalo Alves, com uns incríveis sete golos, protagonizou uma exibição para recordar mais tarde.

Há dias que tudo simplesmente corre bem e, este sábado, Gonçalo Alves protagonizou uma exibição para mais tarde contar aos netos. No Dragão Arena, naquele que foi o jogo que abriu as meias-finais do play-off de apuramento de campeão, o avançado do F. C. Porto esteve imparável e ao marcar sete golos frente ao Óquei de Barcelos ajudou a equipa portista a entrar nesta fase da competição com um triunfo.

A primeira parte foi o espelho daquilo que têm sido os confrontos entre portistas e barcelenses esta época (terminou empatada 2-2), mas após o descanso os dragões não perderam tempo em lançar a chama mais poderosa. Muito com a ajuda de Gonçalo Alves (marcou cinco na segunda parte), a equipa orientada por Ricardo Ares cavou uma diferença confortável e acabou a sorrir (8-4).

F. C. Porto e Óquei de Barcelos voltam a marcar encontro no próximo sábado, a partir das 21.30 horas, no Pavilhão Municipal de Barcelos.