Gonçalo Alves renova pelo F. C. Porto

O F C. Porto anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato com Gonçalo Alves, hoquista internacional dos dragões. O novo acordo é válido por cinco temporadas, ou seja, até 2028.

"Um dos maiores craques do hóquei em patins global vai continuar a vestir de azul e branco pelo menos até 2028", anunciou, nesta quinta-feira, o F.C. Porto, na Internet, ao divulgar o novo vínculo estabelecido com Gonçalo Alves.

O hoquista dos dragões e da seleção nacional, de 29 anos, renovou contrato com os azuis e brancos, e permanecerá ligado ao emblema da Invicta por mais cinco temporadas.

Sobrinho do antigo jogador portista Paulo Alves, Gonçalo considerou ser "motivo de orgulho" renovar pelo F.C. Porto, assumindo que o desfecho era algo desejado por ambas as partes "há algum tempo".

"Queríamos renovar contrato. Conseguimos chegar a um acordo e estamos todos muito felizes por continuarmos esta linda história que temos vindo a escrever. Pedem-me vitórias, títulos e isso é o que queremos todos conseguir", afirmou Gonçalo Alves, aos meios do clube.

Já Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, disse que Gonçalo Alves "é uma peça fundamental de uma equipa muito valorosa", sendo que a continuidade do jogador no emblema portista "é garantia de que vamos continuar a vencer muitos jogos e títulos."

"Toda a gente sabe que tenho um carinho especial pelo hóquei em patins. Foi nesta modalidade que, há 60 anos, fui pela primeira vez dirigente do F. C. Porto", lembrou o dirigente máximo dos azuis e brancos, que se associou ao anúncio do novo vínculo com Gonçalo Alves.