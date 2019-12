Gonçalo Alves renova pelo F. C. Porto até 2023

Hoje às 16:12 Facebook

O avançado Gonçalo Alves, que este ano ajudou Portugal a conquistar o título mundial de hóquei em patins, prolongou o contrato com o F. C. Porto até 2023, anunciou, esta sexta-feira, o campeão nacional, no sítio oficial na Internet.

"Sinto-me muito bem no F. C. Porto e é uma alegria poder continuar no clube", disse aos canais de comunicação dos 'dragões' Gonçalo Alves, de 26 anos, mostrando-se orgulhoso e satisfeito por representar uma equipa histórica a nível europeu e mundial.

O avançado, que na atual temporada apontou 37 golos, em 17 jogos, chegou ao F. C. Porto em 2015, oriundo da Oliveirense, e, pelos 'azuis e brancos', já conquistou dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.

"Espero conquistar todos os títulos que há para conquistar e trabalhar todos os dias para sermos cada vez melhores. Para sermos a melhor equipa do mundo. Queremos vencer os títulos de todas as competições em que estivermos inseridos e vamos trabalhar para isso", disse Gonçalo Alves.