Gonçalo Borges e André Franco, com Cláudio Ramos e David Carmo na "bancada", mostraram os dotes no FIFA23 contra João Peres. Os jogadores do F. C. Porto não conseguiram levar a melhor sobre o craque da equipa de eSports, que joga sob o nome JPeres

Os jogadores utilizaram ambos o F. C. Porto no duelo, embora o craque do FIFA tenha saído por cima demonstrando as suas competências.

Veja o vídeo: