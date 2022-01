Gonçalo Borges e Bernardo Folha treinam com a equipa principal

Sérgio Conceição promoveu a chamada de mais dois jovens da formação secundária dos dragões ao treino da equipa principal. Gonçalo Borges e Bernardo Folha foram os promovidos.

Se a razia de laterais, motivada por lesões e pela Taça das Nações Africanas, já tinha levado o treinador azul e branco a convocar Rodrigo Pinheiro (defesa direito), João Mendes (defesa esquerdo), além do defesa central João Marcelo, aos treinos da equipa principal, a preparação para o jogo com o Belenenses SAD, para a Liga, (domingo, às 20.30 horas) motivou a chamada de mais dois elementos.

Gonçalo Borges é extremo e tem sido um dos principais destaques da equipa B. Esta época já conta 16 jogos na Liga 2, onde marcou em três ocasiões, tendo realizado também duas assistências. Borges chegou mesmo a estrear-se pela equipa principal, no triunfo portista contra o Rio Ave, para a Taça da Liga (1-0).

Já Bernardo Folha é médio e chegou à formação secundária na temporada passada. Em, 2021/22 já disputou 16 partidas, tendo celebrado por uma ocasião. À semelhança de Gonçalo Borges também já se estreou no plantel de Sérgio Conceição, precisamente na partida contra os vila-condenses.

Ausentes do relvado, ainda sob os cuidados do departamento médico, continuam Pepe e Marcano, ambos em tratamento e trabalho de ginásio, João Mário e Manafá, (tratamento), enquanto Zaidu está ao serviço da seleção da Nigéria, na CAN.