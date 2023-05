Gonçalo Borges realiza sonho de adepta: "Podemos acrescentar algo à vida de alguém"

JN Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Borges, jogador do F. C. Porto, "cumpriu a promessa" de proporcionar a Maria do Céu, adepta portista que nunca tinha assistido a um jogo no Estádio do Dragão, a concretização de um sonho há muito ansiado.

"No natal visitei algumas famílias, uma das quais a da Maria do Céu. Ela tinha um sonho, ir ver um jogo do FC Porto ao estádio do Dragão, felizmente neste domingo conseguimos realizar esse sonho. Através do futebol podemos sempre acrescentar algo mais à vida de alguém. Obrigado", escreveu o jovem avançado, nas redes sociais.

Maria do Céu e a família assistiram ao triunfo do F. C. Porto no dérbi portuense com o Boavista (1-0), no último domingo. No final, trocaram impressões com Gonçalo Borges e o treinador dos portistas, Sérgio Conceição.

PUB