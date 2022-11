Gonçalo Esteves vai regressar mas tem interessados

André Bucho Ontem às 23:59 Facebook

Nápoles, que lidera a Liga italiana, está atento ao lateral que está emprestado ao Estoril

Depois de na temporada passada ter somado alguns minutos na equipa principal do Sporting, Gonçalo Esteves foi cedido ao Estoril face à presença de Pedro Porro e Ricardo Esgaio no plantel, à procura de ganhar ritmo competivivo, mas a verdade é que não se conseguiu afirmar nos canarinhos. Face à ausência de tempo de jogo, o Sporting planeia terminar o empréstimo e fazer regressar o ala a Alcochete para atuar na equipa B.

Ainda assim, mesmo com a ausência de minutos, o lateral direito foi apontado pelo jornal "Gazzetta dello Sporting" como um dos desejos do Nápoles. O diário italiano afirma que Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do emblema que lidera a Liga italiana, é grande apreciador das qualidades ofensivas do internacional sub-19 por Portugal. Segundo o JN apurou, não há, para já, qualquer sondagem feita pelos italianos.