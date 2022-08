Gonçalo Gregório dá espetáculo na goleada da U. Leiria ao V. Setúbal

JN Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

U. Leiria goleou o V. Setúbal por 4-0 na ronda inaugural da Série B da Liga, num jogo em que Gonçalo Gregório brilhou com um hat-trick. Nos restantes jogos desta tarde, apenas o Canelas 2010 conseguiu vencer, na casa do V. Guimarães B

O goleador Gonçalo Gregório foi a figura da tarde, na Liga 3, ao completar um hat-trick na vitória da U. Leiria diante do V. Setúbal por 4-0, num jogo que juntou 12.581 adeptos nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O restante golo dos leirienses foi apontado por Diogo Leitão.

Os leirienses lideram a Série B, a par de Belenenses, Moncarapachense e Alverca, que tinham vencido os jogos que disputaram ontem.

Hoje, no fecho da ronda inaugural, Oliveira do Hospital e Real não saíram do nulo, enquanto o Fontinhas empatou a uma bola na receção ao Caldas. Um autogolo de Luís Marcelino adiantou os açorianos, mas João Rodrigues repôs a igualdade perto do fim.

Na Série A, o Canelas 2010 derrotou o V. Guimarães B por 2-0, marcaram Mozino, na conversão de uma grande penalidade, e Bosingwa, em tempo de compensação. Já o duelo entre os promovidos Paredes e Lank Vilaverdense terminou sem golos.