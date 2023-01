Gonçalo Guedes convocado e Rafa de fora do jogo com o Santa Clara

Eduardo Pedrosa Costa e Luís Antunes Hoje às 17:24 Facebook

O avançado do Benfica Gonçalo Guedes já foi convocado por Roger Schmidt para o encontro contra o Santa Clara.

Menos de 24 horas depois de ter sido anunciado como reforço do Benfica, Gonçalo Guedes já faz parte dos convocados do Benfica para o encontro deste sábado diante do Santa Clara, nos Açores. O avançado português viajou com a comitiva encarnada para a ilha e pode ser uma opção para Roger Schmidt.

O treinador alemão não poderá contar com Rafa, que sofreu uma lesão muscular no encontro contra o Sporting e não viajou para os Açores com o restante da equipa. Também Otamendi não está entre as opções de Schmidt, por estar a cumprir castigo por acumulação de amarelos. Por fim, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup também não foram convocados.