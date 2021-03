Gonçalo Guedes dá vitória ao Valência

JN Hoje às 22:23 Facebook

O português Gonçalo Guedes esteve em destaque na abertura da 26.ª jornada da Liga espanhola ao apontar o golo que garantiu o triunfo do Valência na receção ao Villarreal, por 2-1.

Uma grande penalidade aos 40 minutos, convertida por Gerard Moreno, colocou o "submarino amarelo" em vantagem.

Contudo no segundo tempo, os da casa deram a volta. A igualdade surgiu num penálti de Carlos Soler (86m) e o tento do triunfo foi apontado no primeiro minuto dos descontos por Gonçalo Guedes, que tinha entrado aos 66 minutos (Ferro não saiu do banco).

Com este desfecho, o Valência ascende ao 11.º lugar, à condição, com os mesmos pontos de Athletic Bilbau e Celta de Vigo, que só jogam no domingo. Já o Villarreal, apesar do deslize continua firme na sétima posição.