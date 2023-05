Gonçalo Guedes falha última jornada por lesão

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 14:30 Facebook

Avançado do Benfica fica de fora por lesão e terá de ser operado novamente.

O azar voltou a bater à porta de Gonçalo Guedes. Depois de ter sido operado, em março deste ano, a uma lesão no joelho (no menisco), o atacante português vai voltar a ser submetido a uma cirurgia e falha o encontro com o Santa Clara, no sábado, da última jornada do campeonato.

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que o jogador sofreu uma lesão da cartilagem do joelho esquerdo, que irá "precisar de tratamento cirúrgico".

Gonçalo Guedes, avançado formado no Benfica, que está no clube encarnado por empréstimo do Wolverhampton até ao final da época, lesionou-se no encontro da 33ª jornada frente ao Sporting, em Alvalade, que terminou empatado por 2-2. O dérbi lisboeta poderá ter sido o último jogo do internacional português pelas águias, uma vez que, aquando das negociações do empréstimo, não ficou acordada qualquer cláusula de compra do passe do jogador.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, fica, assim, com menos uma opção para o ataque, para o último jogo do campeonato, que pode determinar a conquista do campeonato para as águias, em caso de empate (desde que o F. C. Porto não recupere de uma desvantagem de 11 golos, no diferencial entre golos marcados e sofridos, relativamente ao Benfica) ou de vitória. O F. C. Porto está obrigado a vencer o último encontro, frente ao Vitória de Guimarães, para sonhar com o título.