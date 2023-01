Gonçalo Guedes em Lisboa: "Estou muito feliz por voltar"

Luís Antunes Hoje às 22:04, atualizado às 22:23 Facebook

Gonçalo Guedes, o mais recente reforço dos encarnados, chegou na noite desta quinta-feira ao aeroporto de Lisboa e vai jogar no Benfica até final da temporada. Clube suporta metade do salário.

O futebolista de 26 anos, cedido pelo Wolverhampton, clube com o qual detém contrato até 2027, reconheceu apenas "estar muito feliz por voltar". O atleta saiu do aeroporto de Lisboa acompanhado por Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, e prometeu declarações para esta sexta-feira.

O jogador fica na Luz até final da temporada e os encarnados, ao que apurámos, suportam metade do vencimento. A cedência não admite qualquer opção de compra.

Depois da saída em 2017 para o PSG com a SAD das águias a garantir 30 milhões de euros, o atacante assinou pelo Valência e no último defeso pelo Wolverhampton, que pagou cerca de 32 milhões de euros.

Agora, chega à Luz para reforçar a linha ofensiva dos encarnados que se encontram na liderança da Liga e apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões.