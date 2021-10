Gonçalo Guedes marca no empate do Valência com dois golos depois dos 90 minutos

JN/Agências Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Guedes marcou, este sábado, um dos golos do Valência no sofrido empate com o Maiorca, 2-2, em jogo da Liga espanhola que os valencianos perdiam por 2-0 ao minuto 90.

Nos descontos, tudo se alterou, com o golo do internacional português, aos 90+3, e o empate de José Gayà, aos 90+8, isto depois de tentos de Angel (32) e do francês Diakhaby (38, na própria baliza) para os insulares.

O ponto conseguido pelos valencianos, que jogavam em casa nesta 10.ª jornada, deixa a equipa na 10ª posição da classificação, com 13 pontos, a sete do líder Real Sociedad, que só joga no domingo, no terreno do campeão espanhol, o Atlético de Madrid.

Também com um empate 2-2 terminou o Elche-Espanyol, com um dos golos dos catalães apontado pelo antigo jogador do Benfica Raul de Tomás, novamente em excelente rendimento.

Em jogo de 'aflitos', o Alavés ganhou por 2-0 em Cádis, enquanto o Athletic Bilbau superou o Villareal por 2-1, resultado que deixa os bascos provisoriamente no sétimo lugar.

A maioria dos grandes clubes espanhóis, envolvidos nas competições europeias, só joga no domingo, destacando-se no programa o clássico FC Barcelona-Real Madrid.