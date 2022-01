André Bucho Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Com este empate (1-1), o Sevilha atrasou-se na luta pelo título com o Real Madrid.

O encontro da 21.ª jornada da Liga espanhola até começou da melhor maneira para os sevilhanos, que se adiantaram no marcador logo aos 7 minutos através de um autogolo de Diakhaby, mas Gonçalo Guedes empatou a partida em cima do intervalo.

O Sevilha é segundo, com 41 pontos, agora a quatro do líder Real Madrid. O Valência está no nono lugar, com 29.