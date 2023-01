Gonçalo Guedes na lista do Benfica

Luís Antunes Hoje às 14:24 Facebook

Avançado do Wolverhampton é pretendido por empréstimo. Processo está bem encaminhado.

Gonçalo Guedes pode regressar ao Benfica até ao final deste mês, depois de ter saído para o Paris Saint-Germain em 2016/17 por 30 milhões de euros. Segundo apurou o JN, o clube da Luz está a negociar o empréstimo do avançado, de 26 anos, junto do Wolverhampton e o processo está bem encaminhado.

Esta época, na estreia na Liga inglesa, o jogador marcou dois golos em 18 jogos. Além de ter representado o PSG, Gonçalo Guedes jogou no Valência, onde marcou 36 golos em cinco épocas. É um avançado móvel que tanto pode jogar no centro como numa das alas do ataque, posição onde os encarnados têm poucas soluções.

Em Inglaterra, Gonçalo Guedes está a ter muitas dificuldades de afirmação, sobretudo após o clube garantir o treinador espanhol Julen Lopetegui.