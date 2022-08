Gonçalo Guedes oficializado no Wolverhampton e Panathinaikos contrata ao Amarante

JN Hoje às 21:58 Facebook

Num dia de mercado calmo, o Vitória de Guimarães anunciou a renovação de Afonso Freitas e Robert Lewandowski pediu desculpa aos adeptos do Bayern Munique.

Vitória de Guimarães: Os vimaranenses renovaram contrato com o lateral esquerdo Afonso Freitas até 2025. Utilizado pela equipa B dos vimaranenses em 23 jogos da época transata, para a Liga 3, o defesa de 22 anos treinou com a formação principal na mais recente pré-época e mostrou-se convencido de que o acordo com o emblema minhoto o aproxima da estreia no principal campeonato luso ."Espero que esta renovação seja mais uma razão, claro que vai depender do meu trabalho, para me poder estrear na equipa principal. É um sonho que tenho há muito tempo, e sinto que esse momento está cada vez mais perto", disse, citado pela nota do clube minhoto.

Leipzig: O lateral esquerdo espanhol Angeliño foi emprestado ao Hoffenheim até ao final da temporada. Angeliño, de 25 anos, chegou ao Leipzig durante a época 2019/20, por empréstimo dos ingleses do Manchester City, e acabou por ser adquirido a título definitivo em 2021 pelo clube. Na última época, o lateral esquerdo alinhou em 45 jogos nas diferentes competições, com três golos marcados e 12 assistências. No Hoffenheim, Angeliño vai ter como companheiro de equipa o defesa central português Eduardo Quaresma, que foi emprestado pelo Sporting ao clube da Liga alemã.

Borussia Dortmund: O avançado francês Anthony Modeste vai jogar no clube alemão por uma temporada, para colmatar a ausência de Sébastian Haller, que ficará fora dos relvados por um longo período. O ponta de lança gaulês mostrou-se "animado pela oportunidade única de jogar na Liga dos Campeões" com 34 anos, pelo que promete "dar tudo pelo sucesso da equipa e do clube", que está privado de Haller, após ter sido detetado um tumor num testículo. O costa-marfinense vai estar ausente dos relvados durante vários meses, porque o tumor, diagnosticado em 18 de julho, é de natureza maligna e requer quimioterapia.

Inter de Milão: O clube italiano anunciou ter chegado a acordo com Aléxis Sanchez para a rescisão do contrato entre as duas partes, que era válido até junho de 2023, e o futebolista chileno deverá rumar aos franceses do Marselha. Segundo a imprensa italiana, o Inter Milão teria de pagar a Aléxis Sánchez, só em salários, cerca de sete milhões euros líquidos, mas adianta que terá havido um acordo entre as duas partes para o pagamento de uma compensação de cinco milhões de euros ao futebolista pela rescisão. Chegado em 2019 ao Inter, Alexis Sanchez nunca se afirmou como titular, devido a várias lesões que contraiu durante as duas primeiras temporadas, mas foi o protagonista de um golo decisivo na época passada para a conquista da Supertaça de Itália, no último segundo do prolongamento frente à Juventus.

Sevilha: Isco foi oficializado no clube espanhol. Em comunicado, o clube andaluz confirmou a chegada do médio, que assinou por duas temporadas.

Barcelona: Robert Lewandowski, que trocou o Bayern Munique pelo clube espanhol, deixou um pedido de desculpa aos adeptos alemães. "Sei que magoei muita gente. Consigo entender isso e agora peço desculpa. Na altura, era importante que eu tornasse claro que estava pronto para uma mudança. No final de contas, errar é humano. Depois de 12 anos na Alemanha, senti que fiz tudo. Queria tornar isso claro e óbvio que não foi fácil para o Bayern aceitar uma venda nesta altura. Foi uma situação difícil para todos os envolvidos e tivemos de encontrar a melhor solução", afirmou em declarações ao canal alemão Sport1.

Panathinaikos: O clube grego anunciou a contratação de Miguel Tavares, jovem avançado português que brilhou com pelo Amarante, no Campeonato de Portugal, na época passada. O avançado assinou um contrato válido até 2023. "Estou muito feliz e preparado para conquistar o seu espaço no clube, um dos maiores da Grécia", afirmou.

Wolverhampton: O internacional português Gonçalo Guedes vai deixar o Valência ao fim de cinco temporadas, para representar os ingleses do Wolverhampton. O antigo jogador do Benfica ingressou no emblema "che" em 2017, proveniente do Paris Saint Germain, de França, tendo disputado 198 jogos em todas as competições e marcado um total 40 golos, juntamente com 32 assistências.Nos "wolves", o internacional luso em 32 ocasiões vai partilhar o balneário com os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence e Chiquinho.