Gonçalo Guedes regressa ao Benfica e cláusula atrasa renovação de Rafael Leão

Gonçalo Guedes está prestes a regressar a uma casa que conhece bem e Ruben Amorim garante que Pedro Porro só sai pela cláusula. Em Itália, Rafael Leão está num impasse.

Benfica: O clube da Luz, sabe o JN, garantiu, esta quinta-feira, o regresso de Gonçalo Guedes, atleta do Wolverhampton, que vai jogar nas águias por empréstimo até final da época. O jogador vai, assim, regressar ao clube onde fez toda a formação, seis anos depois de ter sido transferido para o Paris Saint-Germain, por 30 milhões de euros. O português mudou-se no princípio da época para o Wolverhampton, depois de passagens por PSG e Valência, quando ainda era treinado por Bruno Lage. Com Julen Lopetegui no comando dos Wolves, o Gonçalo perdeu espaço na equipa.

Sporting: O treinador Ruben Amorim abordou, em conferência de imprensa, uma possível saída de Pedro Porro do clube de Alvalade e considerou que o espanhol deve ficar. "Eu não posso garantir nada. Não me parece que saia. Para sair neste momento tem de sair pela cláusula. É o conhecimento que eu tenho. Ou existe um clube que bata a cláusula e que o Porro queira sair ou então não vai sair em janeiro", afirmou.

Gil Vicente: Os gilistas oficializaram a chegada de Marlon, extremo brasileiro de 25 anos, contratado ao Paysandu (Brasil), pelo qual apontou 16 golos no ano passado. "Fiquei muito feliz com o interesse do clube. Todos os jogadores brasileiros esperam jogar na Europa e em Portugal. Aquilo que posso prometer aqui no Gil Vicente é muito profissionalismo e determinação", afirmou.

Leixões: O percurso de Ben Traoré no Leixões chegou ao fim. Segundo sabe o JN, o médio de 23 anos vai ser transferido para um clube da primeira divisão da Arábia Saudita, num negócio que deverá contemplar um empréstimo com opção de compra. O jogador despede-se do emblema de Matosinhos no sábado, diante da Oliveirense. O médio costamarfinense era cobiçado por alguns clubes da Liga, entre eles o Vitória de Guimarães, Chaves, Marítimo, Gil Vicente e Paços de Ferreira. O jogador alimentava a vontade de permanecer em Portugal e jogar num patamar superior, mas a proposta dos sauditas foi irrecusável financeiramente, tanto para Ben Traoré como para o clube de Matosinhos. Ben Traoré chegou ao Leixões em 2021/22, proveniente do Tirsense, tendo competido em 47 jogos e somado três golos e uma assistência.

Bayern Munique: O clube alemão contratou o guarda-redes internacional suíço Yann Sommer até junho de 2025. Após oito anos e meio no Borussia Mönchengladbach, Sommer vai representar o mais titulado clube germânico, na sequência da lesão de Neuer, que fraturou a perna direita num acidente de esqui, em 9 de dezembro de 2022, e ficará afastado da competição até ao fim da época 2022/23. "Estou muito entusiasmado com este novo desafio. [O Bayern Munique] é um clube poderoso. Defrontámo-nos muitas vezes e conheço bem a qualidade dos seus jogadores. Estou orgulhoso por fazer parte do Bayern", disse o guarda-redes suíço, de 34 anos, que conta com 80 internacionalizações pela seleção helvética.

Atlético de Madrid: Memphis Depay ainda não foi oficializado como reforço dos "colchoneros" mas já treina às ordens de Diego Simeone. Segundo imagens partilhadas nos meios de comunicação espanhóis, o jogador já treinou com os comapnheiros do Atlético de Madrid o que deixa a entender já estar tudo fechado entre o clube da capital espanhola e o Barcelona para a transferência do jogador.

AC Milan: Segundo o "Tuttomercatoweb", a renovação de Rafael Leão com o clube italiano está, neste momento, num impasse. Embora as negociações tenham evoluído na última semana - a mesma fonte garante que chegaram a acordo com o salário, que será de 6 milhões de euros mais bónus em função do desempenho - a cláusula de rescisão do atleta está a atrasar a conclusão do processo. Isto porque Rafael Leão está blindado com 150 milhões de euros e quer baixar para 80, pedido com o qual o clube não concorda.