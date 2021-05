Federação confirma teste positivo de Gonçalo Guedes à covid-19

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

O avançado Gonçalo Guedes falhou o arranque da preparação da seleção portuguesa para o Euro2020, após ter tido um teste positivo à covid-19, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No texto publicado no sítio oficial sobre o primeiro treino realizado pela equipa das quinas, o organismo revelou que Gonçalo Guedes "não se apresentou na Cidade do Futebol, por ter testado positivo" ao novo coronavírus.

O avançado do Valência está a cumprir o isolamento obrigatório decretado para qualquer cidadão que esteja infetado, sendo que a FPF não anunciou alterações aos convocados para o Campeonato da Europa e mantém o jogador na lista dos 26 chamados pelo selecionador Fernando Santos.

Além de Gonçalo Guedes, também Bruno Fernandes, do Manchester United, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, todos do Manchester City, falharam o arranque dos trabalhos, por terem estado ou ainda estarem envolvidos nos compromissos das respetivas equipas.

Da mesma forma, a FPF revelou que "todos os jogadores, equipa técnica e 'staff' da seleção nacional" que estão a trabalhar na Cidade do Futebol realizaram, antes do treino, testes de despiste ao novo coronavírus e todos eles tiveram resultado negativo.

Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 08 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total independência antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, em 4 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.